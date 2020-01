Iskra počul volanie

Prednedávnom sa mi rúk dostalo zaujímavé vydanie Denníka Šport. Má menšie rozmery, 39 strán a je 15 rokov staré. Čím teda žil slovenský šport v stredu, 13.4. 2005?

Zaujímavý pohľad sa črtá hneď na úvodnej dvojstrane, kde redaktori prognózujú dohrávané zápasy 25. kola najvyššej futbalovej súťaže. Fanúšikom, ktorí sa narodili až na prelome tisícročí by zrejme musel pomôcť google, naopak, pamätníci vždy pookrejú pri spomienkach na Matador Púchov alebo ZTS Dubnica.

Szikoru museli hospitalizovať

Pred súbojom Rimavskej Soboty s Trnavou museli hospitalizovať kormidelníka domácich Juraja Szikoru. "Okolo deviatej večer nás všetkých povzbudil, zdôraznil, aby sme si dobre oddýchli. O hodinu začul Peter Iskra, ktorý bol vtedy na chodbe, ako tréner kričí o pomoc. Neviem ako by to dopadlo, keby ho nebol počul..." opisoval pre Denník Šport dramatické chvíle kapitán Rimavskej Soboty Jozef Pisár. Svoj pohľad na nepríjemnú situáciu v tábore Gemerčanov pridal aj redaktor. "Juraj Szikora už skôr musel bez povšimnutia prekonať infarkt, ktorý sa teraz v pondelok prejavil veľkou slabosťou a nepríjemnými problémami. Pridal sa tak do smutnej kategórie trénerov, ktorých srdiečko nevydržalo nápor futbalových stresov," píše sa v článku.

Rimavská Sobota, hoci zápas proti Spartaku vyhrala, bola nakoniec posledným pôsobiskom úspešného hráča a trénera. Juraj Szikora zomrel 12. decembra 2005 vo veku 58 rokov.

Reportáž zo zápasu Rimavská Sobota - Spartak Trnava

Mimochodom, v tabuľke druhej ligy nájdete z daného obdobia tímy ako Nitra, Slovan, Dunajská Streda ale aj Veľký Lapáš.

Zo zahraničných trávnikov zaujala nová zmluva pre Ria Ferdinanda. V najbližších dňoch predĺži zmluvu so svojím súčasným klubom Manchester United až do roku 2010, znela informácia. Spomína sa tiež, že reprezentačný stopér prišiel na Old Trafford za 29,1 milióna libier. Dnes by sme sa bavili o sume minimálne trojnásobne vyššej.

Hokejová reprezentácia v príprave na MS, v extralige napínavé finále

O 16.30 sa slovenská hokejová reprezentácia chystala na tretí prípravný zápas pred MS v Rakúsku. "V dnešnom stretnutí proti Lotyšsku sa do bránky postaví Rastislav Staňa a v zostave bude zrejme chýbať obranca Vancouvru Giants (WHL) Andrej Meszároš," zneli novinky z kádra seniorskej reprezentácie. Trénerom bol František Hossa, ktorý musel riešiť aj strastiplné situácie. Napríklad s brankárom Igorom Murínom, ktorý mu nezdvíhal telefón.

Medzitým vo Zvolene vrcholilo finále extraligy, kde si vďaka lockoutu NHL mohlo 6200 divákov vychutnávať umenie Handzuša, Zedníka, Országha či Višňovského. Práve poslední dvaja menovaní, kamaráti z reprezentácie, sa dostali do kontroverzie kvôli faulu na Višňovského koleno. "Je to hokej, pracujú emócie. Neviem však, ako to bude v reprezentácii. Takéto veci sa nezabúdajú...Vyrastali sme spolu aj v juniorskej reprezentácii, nečakal som, že by to mohol urobiť," hovoril po zápase rozhorčený obranca Slovanistov.

Titulka Denníka Šport. Apríl 2005

" Ja som šiel do toho súboja úplne normálne, nešiel som s úmyslom niekoho zraniť. Nerobím rozdiel kto je kto, pre mňa je to súper ako súper. Žiaľbohu, v tom súboji bol Višňovský, ale odo mňa to faul nebol. Ak vyplakáva, to je katastrofa," poskytol svoj pohľad prítomným novinárom Országh, v súčasnosti asistent reprezentačného trénera Craiga Ramsayho.

Slovan napokon po sedem zápasovej bitke vyhral majstrovský titul. Viedol ho Miloš Říha, ktorý stál na lavičke belasých aj niekoľko sezón počas pôsobenia belasých v KHL.

Popíjajúce hádzanárky

Verejne pokarhané boli hádzanárky ŠKP Banská Bystrica, ktoré mali zjavné problémy so životosprávou. Banskobystričanky sa za tri roky dostali z najnižšej slovenskej súťaže späť medzi elitu. Okrem hráčok sa o to pričinili predovšetkým prezident klubu Viktor Kovaľov a jeho syn Ivan, ktorý bol trénerom družstva. "Kovaľovci robia hádzanú srdcom, čo sa o niektorých hráčkach povedať nedá. Fajčia, pijú alkohol, zjedia, čo im chutí, neraz ich je vídať aj v nočných kluboch. Medzi nimi aj nedávno ešte talentované dievčatá, ktoré hazardujú nielen s menom klubu, ale aj so svojou budúcnosťou. S cigaretou v jednej ruke a pohárikom v druhej dobrá hádzanárka ešte nevyrástla," glosoval redaktor.